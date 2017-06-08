حصيلة قتلى طهران ترتفع إلى 17 وخامنئي يشيد بالقتال في خارج إيران

طهران، إيران (CNN) -- قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن الهجمات التي شهدتها العاصمة طهران الأربعاء "أصغر من أن تؤثر" على مسار الأحداث في البلاد.

خامنئي، الذي كان يتحدث أمام وفد طلابي ليل الأربعاء، قال إن الهجوم في طهران "لن يؤثر على إرادة الشعب والمسؤولين" مضيفا أن الشعب الإيراني "سيواصل حركته القوية إلى الأمام" على حد تعبيره.

ولفت خامنئي إلى ما قال إنها "ظروف أصعب وأكثر اتساعا مما حدث في طهران" كانت سائدة في البلاد على مدى عدة أعوام أعقبت الثورة الإيرانية، وأن أحداثا مشابهة للهجوم على البرلمان وضريح الخميني "لن تؤثر في إرادة الشعب" على حد تعبيره.

وتحدث خامنئي ضمنيا عن مشاركة قوات بلاده في دعم عمليات عسكرية خارج أراضيها عبر القول إنه لم أن إيران لم تصمد في "البؤرة الأساس لهذه الفتن،" لكانت اليوم "في مواجهة الكثير من هذه الهجمات الإرهابية على أراضيها." متعهدا بـ"اقتلاع جذور" الإرهابيين.

أما على صعيد الحصيلة شبه النهائية للخسائر البشرية جراء الهجمات فقد أكد رئيس مؤسسة الطب العدلي في إيران، أحمد شجاعي، ارتفاع عدد القتلى في أحداث طهران الأربعاء إلى 17 قتيلا، نافيا أن تكون المؤسسة التي يقودها قد تسلمت جثث منفذي الهجوم.