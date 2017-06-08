ترامب يتضامن مع الشعب الإيراني.. ويستدرك: الدول الراعية للإرهاب يتهددها خطره

ترامب: الدول الراعية للإرهاب يتهددها خطره

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و41 دقيقة.
دونالد ترامبإيرانداعش
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ترامب يتضامن مع الشعب الإيراني.. ويستدرك: الدول الراعية للإرهاب يتهددها خطره

واشنطن (CNN)—  عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تضامنه مع الضحايا الأبرياء والشعب الإيراني غداة الهجومين اللذان استهدفا طهران، إلّا أنه استدرك القول بأن "الدول التي ترعى الإرهاب يتهددها خطر السقوط ضحية للشرّ الذي ترّوج له".

وقال ترامب في تصريح مكتوب لوسائل الإعلام اليوم الأربعاء: '"نحن حزينون لما وقع، نصلي للأبرياء ضحايا الهجمات الإرهابية في إيران، وكذا للشعب الإيراني الذي يجتاز أوقاتا صعبة"، قبل أن يتابع: "نؤكد أن الدول التي ترعى الإرهاب يتهددها خطر السقوط ضحية للشرّ الذي ترّوج له".

وتعرضّت إيران لاعتداءين صباح اليوم الأربعاء، نفذتهما مجموعتين تتكونان في المجموع من ستة أشخاص، ووقع الاعتداء الأول في البرلمان الإيراني والثاني في ضريح الإمام الخميني، وأسفرا عن مقتل 12 شخصا وإصابة 24 حسب آخر حصيلة معلن عنها، زيادة على مقتل المُنفذين، وقد زعم "داعش" مسؤوليته الهجومين في وقت لاحق.

دونالد ترامبإيرانداعش
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