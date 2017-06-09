أردوغان يصادق على قرار نشر قوات تركية في قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، على قرار البرلمان التركي الذي وافق على تطبيق اتفاقية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية، حسب بيان للرئاسة التركية نقلته وكالة الأناضول.

وصادق أردوغان على قرارين اتخذهما البرلمان بخصوص العلاقة بين تركيا وقطر، الأول يتعلق بنشر عدد من القوات المسلحة التركية في قطر بناءً على اتفاق سابق بين البلدين، والثاني قرار يخصّ تطبيق التعاون بين أنقرة والدوحة فيما يتعلّق بتكوين قوات الأمن والدرك.

وكان البرلمان التركي قد وافق، أول أمس الأربعاء، على قرار يسمح بنشر قوات تركية في قطر، كجزء من اتفاقية بين البلدين تتيح إنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر، وعدّل البرلمان مشروع قانون القرار بناءً على تغييرات وقعت في هيكلة الجيش التركي.

وتهدف تركيا من هذه الاتفاقية التي أرسلتها الحكومة التركية للبرلمان في مارس/آذار الماضي قصد المصادقة، إلى "تطوير القوات المسلحة القطرية" و"زيادة القدرات الدفاعية للقوات المسلحة التركية من خلال تدريبات مشتركة" و"دعم جهود مواجهة الإرهاب وحفظ السلام الدولي"، وفق نص مشروع القرار.