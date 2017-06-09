أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وقال مسؤولون عراقيون، لـCNN، إن تفجير المسيب وقع في سوق مزدحمة وأسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة 30 آخرين، بينهم نساء وأطفال. فيما أصيب 10 أشخاص على الأقل إثر التفجير الانتحاري في كربلاء.
عشرات القتلى والمصابين إثر تفجيرين انتحاريين في العراق
عشرات القتلى والمصابين إثر تفجيرين في العراق
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و31 دقيقة.
2:08
سقط عشرات القتلى والمصابين، الجمعة، في العراق إثر تفجيرين انتحاريين في كربلاء، وفي بلدة المسيب جنوب بغداد، وفقا لما أكده مسؤولون عراقيون، بينما أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجيرين.
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