عشرات القتلى والمصابين إثر تفجيرين انتحاريين في العراق

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سقط عشرات القتلى والمصابين، الجمعة، في العراق إثر تفجيرين انتحاريين في كربلاء، وفي بلدة المسيب جنوب بغداد، وفقا لما أكده مسؤولون عراقيون، بينما أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجيرين.