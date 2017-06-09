علي عبدالله صالح يرد على تقارير امتلاكه 60 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال علي عبدالله صالح، الرئيس اليمني السابق، إنه لو امتلك 60 مليار دولار لـ"قلب المنطقة" على حد تعبيره، وذلك في رد على تقارير أشارت إلى أنه جمع هذا المبلغ خلال فترة توليه الحكم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صالح خلال اجتماع مع قيادات مؤتمر جامعة صنعاء، حيث قال، وفقا لنص الكلمة المنشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "أنا معي ستين مليار أصرف عليكم، يخرب بيتكم ويخرب بيت الذي قال معي ستين مليار أنا لو معي ستين مليار لقلبت المنطقة رأسا على عقب."

وحول الأوضاع في اليمن قال صالح: "تحدثت في وقت مبكر في بداية العدوان ستتغير المعادلة في المنطقة وستتغير وستتغير وبدأت في التغيير المعادلة الحقيقية في المنطقة وكل واحد سيدفع الثمن صحيح أنتوا ما عندكم مال تدفعوا ثمن، لكن غيركم يدفعوا المال وانتوا تدفعوا الدماء وتدفعوا أرواحكم واطفالكم و مقدراتكم ومؤسساتكم ومساكنكم وجامعاتكم ومدارسكم وطرقكم وجسوركم والجسور أنتم بتدفعوا الثمن نعم ثمن من عرقكم، من كدكم من اغترابكم في الخارج من اموالكم التي استحصلتم عليها من عائدات النفط والغاز والجمارك والضرائب نعم ما كناش على ابوابهم شحاتين ولا نقبل على أنفسنا أن نكون شحاتين، أولئك النفر من أبناء جلدتنا من أبناء جلدتنا المتسولين على أبوابهم عيب عليكم استحوا روحوا وأكلوا مثلما بنأكل وعانوا مثلما بنعاني."

وأضاف: "تعالوا نتصالح معاكم تعالوا هنا اجلسوا معانا انتوا شجعان انتوا جبناء انتوا جبناء بملابسكم ببطونكم المنفوخة أنتم جبناء جبناء ولا تستحوا تطلعوا على شاشات التلفزيون وتتحدثوا عن الانقلابيين وما الانقلابين وصالح المشارك للانقلابيين انتوا تركتوا السلطة يا جبناء هربتوا هربتوا ما حدش هربكم ما بش حاجة اسمها انقلابيين انتم هربتم و سلمتوا السلطة حدث فراغ سياسي واداري وثقافي واجتماعي في البلد فجوا أنصار الله ومن ساندهم ونحن من المساندين لهم للحفاظ على مؤسسات الدولة، تعالوا نتصالح إذا بأيديكم قرار مش بأيديكم القرار بأيدي الاشقاء في السعودية.."