وزير الأمن الإيراني: قتلنا "العقل المدبر" لهجمات طهران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الأمن الإيراني، محمود علوي، السبت، إن مُخطط وزعيم الهجومين الإرهابيين اللذين شهدتها طهران، السبت الماضي، قُتل على يد قوات وزارة الأمن الإيرانية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".

وقام مهاجمون بشن هجمات مسلحة تزامنت مع تفجيرات انتحارية استهدفت مقر البرلمان وضريح مؤسس النظام الإسلامي بإيران، الخميني، في إحدى أكثر الهجمات التي ضربت طهران جرأة منذ عقود.

شاهد.. فوضى بعد هجمات على ضريح الخميني والبرلمان الإيراني 0:38

وقُتل ما لا يقل عن 12 شخصاً وأصيب عشرات آخرين في الهجومين على العاصمة الإيرانية، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية. وذكرت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنه تم إحباط هجوم ثالث.

وأصدر "داعش" بياناً سريعاً يزعم فيه مسؤوليته عن الهجمات، عبر ذراعه الإعلامية وكالة "أعماق"، مدعياً أن "مقاتلين مع تنظيم الدولة الإسلامية" نفذوا الهجوم، ولكنه لم يقدم أي أدلة تدعم ذلك.