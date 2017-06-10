السفارة الأمريكية في السعودية تعيد التحذير من هجمات إرهابية بالمملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جددت السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، الجمعة، تحذيرها لرعاياها من احتمال وقوع عمليات إرهابية في المملكة.

وقالت السفارة في بيان: "تكرر بعثة الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية توصيتها بأن يتوخى المواطنون الأمريكيون الحذر في الأماكن التي يرتادها الأجانب بسبب استمرار خطر وقوع هجمات إرهابية موجهة أو مستوحاة من داعش وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في جميع أنحاء المملكة. ويمكن أن تحدث هجمات إرهابية في أي مكان في البلد. في الماضي، استهدف المتطرفون قوات الأمن الحكومية السعودية والأماكن العامة."

وأضاف البيان: "كما تؤكد البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية مجدداً توصيتها بأن ينظر المواطنون الامريكيون بعناية إلى مخاطر السفر إلى السعودية والحد من السفر غير الضروري داخل البلاد. وبصرف النظر عن موقعك، إبق على مستوى عال من التأهب الأمني والوعي بمحيطك. كن مستعدا لإلغاء أو تأجيل الأنشطة لأمنك الشخصي في حال تملي الظروف ذلك، وتذكر أن تسلك طرقاً وأوقاتاً مختلفة عند السفر داخل المملكة."