خامنئي يجمع شعراء لبلاطه ويدعوهم لهجاء السعودية

طهران، إيران (CNN)— جمع المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، الشعراء، مطالبا إياهم بنظم قصائد هجائية موجهة ضد المملكة العربية السعودية، وذلك في توقيت تشهد فيه العلاقات الخليجية توترا بعد إعلان الرياض قطع العلاقات مع الدوحة.

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جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حيث ذكرت: "دعا قائد الثورة الإسلامية الشعراء لنظم قصائد عن بعض القضايا وكذلك الهجاء لأحداث مستغربة في عالم اليوم."

ونقلت الوكالة على لسان خامنئي قوله: "إن النبي الأكرم صل الله عليه وسلم أمر أحد الشعراء من صحابته بهجو المشركين، واليوم أيضا هناك قضايا يمكن هجوها بجدية،" ذاكرا من بين هذه الأمور التي يمكن هجوها من وجهة نظره هو "أن تكون السعودية عضوا في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" إلى جانب الرقصات التي شارك فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الرياض.

وأضاف خامنئي وفقا لتقرير الوكالة أن " الطابع السائد غالبا على الحركة الشعرية في عهد ما قبل انتصار الثورة الإسلامية، كان في خدمة مفاهيم غير التوعية والصحوة الوطنية، وأن معظم الذين كانوا يدّعون التجديد والحداثة الفكرية في الأجواء الأدبية لذلك العهد، لم يقدموا أي خدمة لتطوير البلاد أو حركة التجديد الحقيقي والصحيح فيها."