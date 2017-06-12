الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- قالت وزارة الداخلية السعودية إن دورية تابعة لها في حي المسورة الواقع في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، التي تتركز فيها الأقلية الشيعية في البلاد، تعرضت لانفجار عبوة ناسفة أدت إلى مقتل ضابط وجرح اثنين من رجال الأمن في أحدث تطور أمني بالحي الذي يشهد توترات منذ سنوات تفاقمت مع بدء عمليات لهدم أزقته وإعادة بنائها بمشروع تطويري.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء الأحد، وأثناء قيام دورية أمن بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف تعرضت لانفجار عبوة ناسفة أدت إلى مقتل الرائد طارق بن عبد اللطيف العلاقي وإصابة رجلي أمن، وحالتهما الصحية مستقرة.

وأكد المتحدث باسم الداخلية، في تصريحه الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الجهات الأمنية "باشرت التحقيق" في العملية التي وصفتها بأنها "جريمة إرهابية."

وكان الحي قد شهد خلال السنوات الماضية أحداثا أمنية كثيرة على صلة بتحركات في الشارع مناهضة للحكومة بدأت عام 2011 وتخللتها هجمات مسلحة على نقاط أمنية. وتقول السلطات السعودية إن مجموعات مسلحة اتخذت من التراثي المليء بالأزقة المتداخلة مقرا لها.

وتصاعد الموقف في الحي خلال الأسابيع الماضية مع بدء السلطات السعودية مشروعا لتطويره أثار الجدل محليا ودوليا، إذ عبّر معارضون له عن قلقهم حيال حقوق السكان وطريقة تنفيذ المشروع في حين أكدت السلطات السعودية التزام القانون وتوفير التعويضات المناسبة للسكان، مع تشديدها على الطابع التطويري للموقع.