تزامنا مع أزمة قطع العلاقات.. السفيرة الأمريكية في الدوحة تغادر منصبها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السفيرة الأمريكية في الدوحة، اليوم الاثنين دانا سميث، أنها ستغادر منصبها في هذا الشهر، متحدثة عن أنها ستنهي فترة عملها في قطر، التي استمرت زهاء ثلاث سنوات.

وكتبت دانا سميث على حسابها على تويتر: "تشرفت في خدمة بلدي هذه الفترة.. سأفتقد هذا البلد الجميل".

ورغم أن إعلان رحيل السفيرة عن الدوحة تزامن مع أزمة قطع العلاقات مع قطر من لدن عدة دول، إلّا أن القرار لا يتعلّق بهذه الأزمة، إذ سبق للسفيرة أن أشارت إليه يوم 25 ماي/أيار الماضي.

وكتبت السفيرة حينئذ على حسابها بتويتر، أنها التقت بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، قبل رمضان، بمناسبة قرب إتمام فترة عملها المحددة في دولة قطر، واصفة إياها بالجميلة، قبل أن تردف: إلى اللقاء قطر.

كما كتبت السفيرة يوم 24 ماي/أيار الماضي: "مُناسبة رائعة أن أنهي خدمة 3 سنوات في الدوحة وأنا احضر حفلًا لممثلين عن شركات أمريكية وقطرية ملتزمة بالسوق القطري"، وعبرّت بعد ذلك بأيام عن أن قطر "تعدّ شريكا قويا في مكافحة تمويل الإرهاب، وأن الولايات المتحدة ستواصل عملها معها".