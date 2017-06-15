دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، إن إحدى أولويات روسيا هي تعزيز الجيش السوري التابع لنظام الرئيس بشار الأسد، ليتمكن من تحقيق هدف موسكو بـ"الانسحاب إلى حميميم وطرطوس".

وأضاف بوتين خلال حواره المباشر السنوي مع المواطنين: "مهمتنا على المدى القريب تكمن في زيادة مستوى الجيش السوري وقدراته القتالية، لكي نتمكن بعد ذلك من الانسحاب بهدوء إلى مراكز المرابطة في حميميم وفي قاعدة طرطوس، ولنتيح للقوات السورية فرصة العمل بفعالية وتحقيق أهدافها المرجوة،" حسبما نقلت "RT" الروسية المملوكة للدولة.

ورأى أن "الخبرة التي اكتسبتها القوات المسلحة الروسية في ظروف القتال بالخارج، واستخدامها أحدث أنواع الأسلحة الروسية،" يعد "أمرا لا يقدر بثمن". وتابع: "اكتسبت قواتنا المسلحة نوعية جديدة فعلاً."

وأكد أن التدخل العسكرية الروسي في سوريا جاء بـ"منفعة كبيرة بالنسبة لقطاع التصنيع العسكري في روسيا،" إذ سمح باختبار أحدث أنواع الأسلحة وتصحيح العيوب وزيادة جودة تلك الأسلحة الروسية.

وحول التعاون مع أمريكا للتوصل إلى تسوية للأزمة السوري، قال بوتين إن "موسكو لا تعتبر الولايات المتحدة عدوا لها، وحذر من استحالة تسوية الأزمة السورية بدون تعاون روسي أمريكي بناء،" متابعاً: "هناك الأزمة السورية وقضية الشرق الأوسط. ولقد اتضح للجميع أننا لن ننجح في شيء بدون تعاون مشترك بناء."