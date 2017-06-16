دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، إنه لا يوجد تأكيد مطلق حتى الآن بمقتل زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، إثر غارة روسية على الرقة في سوريا في 28 مايو/ أيار الماضي.

وأضاف لافروف: "سمعت، طبعا هذه الأنباء. لكن لا تتوفر لدي حتى الآن معلومات تؤكد صحة هذه المعلومات بنسبة 100 في المائة،" متابعاً: "كافة الأمثلة لهذا النوع من العمليات بهدف القضاء على قادة جماعات إرهابية، كانت دائماً تحظى بقدر كبير من الحماسة وتحاط بضجة، ولكن رغم ذلك، أثبتت التجربة أن مثل هذه الجماعات سرعان ما كانت تستعيد قدرتها القتالية،" حسبما نقلت "RT" الروسية المملوكة للدولة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان إنها تتأكد حالياً عبر مختلف القنوات، من صحة المعلومات التي تفيد بأن البغدادي كان موجوداً خلال اجتماع لقادة "داعش" استهدفته غارة روسية على المشارف الجنوبية لمدينة الرقة في 28 مايو/ أيار الماضي.

ونشرت الوزارة الروسية صورة التُقطت بعد يوم من الغارة، وصورة للحي نفسه التُقطت في 13 مايو/ أيار، ولم تكشف وزارة الدفاع عن إحداثيات الموقع الذي استهدفته الغارة، التي قالت موسكو إنها أسفرت عن مقتل 30 قيادياً ميدانياً في "داعش" إلى جانب حراسهم الذين بلغ عددهم قرابة 300 شخص.