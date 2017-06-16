الدفاع الروسية ترجح قتلها للبغدادي زعيم داعش بغارة قرب الرقة

موسكو، روسيا (CNN)— رجحت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، مقتل أبوبكر الغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" في غارة شنها سلاح الجو الروسي على مشارف الرقة، في الـ28 من مايو/ أيار الماضي.

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وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية أن الغارة استهدفت "اجتماعا لكبار المسؤولين في التنظيم، والذي عقد للتخطيط لخروج المقاتلين من المدينة، وقد أسفرت الغارة عن مقتل عدد من كبار المسؤولين و330 إرهابيا."

وأضافت الوزارة وفقا للوكالة الروسية: "حسب المعلومات التي يجري التحقق منها عبر مختلف القنوات، كان أبو بكر البغدادي حاضرا في الاجتماع (الذي أغار عليه الطيران الروسي)، وتم القضاء عليه".