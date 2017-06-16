نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الكولونيل، رايان ديلون، المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" إنه لا يمكنه تأكيد تقارير مقتل أبوبكر البغدادي، زعيم التنظيم بغارة روسية.

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من جهته قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، أو ما يُعرف بـ"البنتاغون،" إن الوزارة اطلعت على هذه التقارير وأن روسيا شنت غارة في الـ28 من مايو/ أيار الماضي في منطقة قرب الرقة، وفي الوقت الحالي نقوم بالبحث في المعلومات للتأكد من هذه الأنباء.

ويذكر أن وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان، الجمعة إنه وحسب "المعلومات التي يجري التحقق منها عبر مختلف القنوات، كان أبو بكر البغدادي حاضرا في الاجتماع (الذي أغار عليه الطيران الروسي قرب الرقة)، وتم القضاء عليه،" وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية.