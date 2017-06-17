دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت، إحالة أوراق 30 متهماً في قضية اغتيال النائب العام المصري، هشام بركات، في 2015 إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي فيما يتعلق بإصدار حكم بإعدامهم.

وتشمل القضية 67 متهماً من عناصر جماعة "الإخوان المسلمين" وتشمل وقائع الاتهام فيها التخابر مع حركة "حماس" بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل الدولة. إذ كان النائب العام المصري الراحل المستشار هشام بركات قد لقي مصرعه في يونيو/ حزيران عام 2015 بعد تفجير سيارة مفخخة خلال مرور موكبه، وحمّلت السلطات المصرية جماعة "الإخوان المسلمين" وحركة "حماس" مسؤولية اغتياله. وتنفي الجماعتان تلك الاتهامات.

وحددت المحكمة جلسة 22 يوليو/ تموز المقبل للنطق بالحكم في القضية عقب ورود رأي المفتي.