نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مايكل هايدن، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" إنه يشك في تمكن سلاح الجو الروسي من قتل أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش،" في غارة قرب منطقة الرقة.

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وبين هايدن في مقابلة مع CNN: "حتى هم (الروس) يبدو أنهم غير متأكدين من أنهم تمكنوا من البغدادي، وأحد الأمور التي تدفعني للشك نوعا ما هو ما قالت روسيا أن الغارة استهدفت لقاء ضم 300 قيادي بالتنظيم، وهذا أمر يصعب علي فهمه بالنظر إلى حجم الضربات التي وجهنا له خلال العامين الماضيين،" مستبعدا اجتماع هذا العدد من قادة أبرز قيادة التنظيم في مكان واحد في الظروف الراهنة.

وأضاف: "موقع الغارة يشير إلى أن الروس وحلفائهم السوريين والإيرانيين يتوجهون الآن شرقا إلى المساحات الأمريكية التي كانت حصرية تقريبا، واعتقد أن الدافع وراء ذلك هو مخاوف روسيا وإيران والنظام السوري من أن الأمريكيين وأصدقائهم سيسيطرون على الأجزاء الشرقية لسوريا، الأمر الذي يجعل من عمليات تمويل وإسناد إيران للنظام السورية وحزب الله صعبا للغاية وشبه مستحيل."