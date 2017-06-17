أوامر ملكية بالسعودية: نيابة عامة مرتبطة مباشرة بالملك ومدير جديد للأمن العام

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)— أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، عددا من الأوامر الملكية تقدمها تعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليصبح النيابة العامة ويسمى رئيسها بالنائب العام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن العاهل السعودي أمر بأن "ترتبط النيابة العامة مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها،" بالإضافة إلى اعفاء "الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه ويعين فضيلة الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير."

وفيما يتعلق بالأمن العام، أمر العاهل السعودي وفقا لتقرير الوكالة بإنهاء خدمة "الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد.. ويرقى اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق، ويعين مديراً للأمن العام."

وأمر العاهل السعودي أيضا بتعيين "عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير."