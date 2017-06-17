سوريا:وقف العمليات القتالية في درعا لـ48 ساعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش السوري النظامي، وقف عملياته العسكرية لمدة 48 ساعة في مدينة درعا الجنوبية اعتبارا من يوم السبت، "دعماً لجهود المصالحة الوطنية."

وأفاد البيان: "وقف العمليات القتالية اعتباراً من الساعة 12 ظهر السبت في مدينة درعا لمدة 48 ساعة وذلك دعماً لجهود المصالحة الوطنية."

ومن جانب آخر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان "لا يزال الهدوء يسود مدينة درعا منذ نحو 7 ساعات، بعد بدء تطبيق اتفاق تهدئة، ينص على إيقاف العمل العسكري في الجنوب السوري، لمدة 48 ساعة، قد تكون قابلة للتمديد."

ويُذكر أن روسيا وإيران وتركيا وقعت الشهر الماضي بعد جولة من محادثات "آستانا" حول الأزمة السورية، مذكرة تفاهم بشأن إقامة 4 مناطق لتخفيف حدة الصراع في سوريا تشمل محافظة إدلب (شمال غرب)، وأجزاءً من محافظات اللاذقية وحماة وحلب المجاورة، وبعض المناطق شمالي محافظة حمص (وسط)، والغوطة الشرقية بريف دمشق، ومحافظتي درعا والقنيطرة، جنوبي سوريا.

وفي حين رحبت الأمم المتحدة بذلك، رفضتها المعارضة السورية المسلحة وأكدت عدم قبولها اعتبار إيران المتحالفة مع نظام الرئيس بشار الأسد "دولة ضامنة" للاتفاق.