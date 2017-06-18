طهران: السعودية أطلقت النار على زورق إيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المدير العام لشؤون الحدود في وزارة الداخلية الإيرانية، مجيد آقابابايي، السبت، إن خفر السواحل السعودي أطلق النار على زورق إيراني في الخليج، ما تسبب في مقتل صياد إيراني، حسبما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأضاف آقابابايي أن الحادث وقع بعدما خرج زورقان إيرانيان للصيد في الخليج عن مسارهما بسبب موجات البحر الكبيرة، متابعاً: "وبناء على ذلك، وبدون تحديد ما إذا كانت الزوارق الإيرانية قد دخلت الحدود السعودية، أطلق خفر السواحل السعودي النار على القوارب الإيرانية وقُتل صياد إيراني بسبب إصابته بعيار ناري في وسطه،" حسبما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي "Press TV"، وقناة "العالم" الحكومية الإيرانية ووكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "تسنيم" ووكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية.

وتابع آقابابائي: "الإجراء السعودي يتعارض مع المبادئ الإنسانية، وحتى مع افتراض دخول القاربين الإيرانيين الحدود السعودية إثر أمواج البحر فإنه لم يكن مسموحاً لهم بفتح النار على القاربين الإيرانيين،" على حد تعبيره.

ولم يرد أي رد أو تصريح رسمي من المملكة العربية السعودية على التقارير الإيرانية حتى لحظة إعداد هذا التقرير.