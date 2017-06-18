القوات العراقية تقتحم المدينة القديمة غرب الموصل

(CNN) -- بدأت القوات العراقية هجومها على البلدة القديمة في غرب الموصل، بحسب ما جاء في بيان عسكري صدر يوم الأحد.

وقال الفريق الركن، عبد الأمير يار الله إن "الجيش وقوات مكافحة الارهاب والشرطة الفيدرالية شنت هجوما على البلدة القديمة، لتحرير ما تبقى من غرب الموصل."

يذكر أن المنطقة التاريخية من المدينة القديمة لا تزال تحت سيطرة داعش، وتشكل تحديا بسبب شوارعها الضيقة، واستخدام تنظيم داعش للسكان كدروع بشرية.