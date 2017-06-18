شاهد.. حريق هائل في منطقة الكمالية بالأردن

شاهد.. حريق هائل في منطقة الكمالية بالأردن

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و18 دقيقة.
الأردنحرائقحوادث
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شاهد لقطات للحريق الهائل في الأردن.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت وكالت الأنباء الأردنية “بترا” السبت 17 يونيو/حزيران إن مجموعات إطفاء الدفاع المدني تتعامل مع حريق شب بعدة دونمات من الأعشاب الجافة والاشجار الحرجية بمنطقة الكمالية.

تابعوا فيديو للحريق الهائل الذي التقطته كاميرا أحد سكان المنطقة.

الأردنحرائقحوادث