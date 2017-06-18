شاهد.. حريق هائل في منطقة الكمالية بالأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت وكالت الأنباء الأردنية “بترا” السبت 17 يونيو/حزيران إن مجموعات إطفاء الدفاع المدني تتعامل مع حريق شب بعدة دونمات من الأعشاب الجافة والاشجار الحرجية بمنطقة الكمالية.
تابعوا فيديو للحريق الهائل الذي التقطته كاميرا أحد سكان المنطقة.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.