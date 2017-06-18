دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية، الأحد، اختتام التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها خلال الأيام القليلة الماضية مع قوات من عسكرية أمريكية، والتي أطلق عليها تمرين "نفنى وتبقى قطر ويبقى (أمير الدولة) تميم".

ونفذت التمرين ثلاث وحدات: القوات الخاصة المشتركة ممثلة بالقوة الخاصة المحمولة والعمليات الخاصة والبحرية الخاصة بالاشتراك مع القوات الجوية الأمريكية القطرية ممثلة بجناح النقل وسرب الطائرات العمودية والقوات الخاصة الأمريكية وذلك لتحقيق المبدأ العملي المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

وكانت وزارة الدفاع القطرية، أعلنت الخميس وصول سفينتين تابعتين للقوات البحرية الأمريكية إلى ميناء حمد الدولي القطري للمشاركة في تمرين مشترك مع القوات البحرية الأميرية القطرية.

وجاءت تلك التمرينات العسكرية في وقت يشهد فيه الخليج حالة من التوتر وسط قطع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر إثر اتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

ويُذكر أن أمريكا تمتلك في قطر إحدى أكبر قواعدها العسكرية الخارجية، وهي قاعدة العديد، التي تضم آلاف الجنود وعشرات الطائرات، كما تزامن وصول السفن مع إقرار وزارة الخارجية الأمريكية صفقة بيع مقاتلات حربية لقطر بـ21.1 مليار دولار.