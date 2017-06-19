الداخلية البحرينية: مقتل رجل أمن بتفجير في قرية الدراز

المنامة، البحرين (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، مقتل عنصر بالأمن نتيجة تفجير في قرية الدراز، لافتة إلى أن التفجير أدى إلى إصابة شخصين آخرين بجروح.
جاء ذلك في تغريدة للداخلية البحرينية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: "تفجير إرهابي في قرية الدراز يسفر عن استشهاد أحد رجال الأمن واصابة اثنين أثناء قيامهم بأداء الواجب والجهات المختصة تباشر إجراءاتها."
ولم تقدم الداخلية البحرينية تفاصيل إضافية حول التفجير، لافتة إلى أن "الجهات المختصة تباشر اجراءاتها."
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