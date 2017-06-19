نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال ريك فرانكونا، محلل الشؤون العسكرية بشبكة CNN إن إعلان الحرس الثوري الإيراني، الأحد، إطلاق صواريخ على أهداف في سوريا تعتبر "تصعيدا خطيرا."

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وتابع قرانكونا قائلا: "عملية انتقاء إيران للأهداف في سوريا مثير للاهتمام، فهم يقولون إنهم يستهدفون الأشخاص ذاتهم ممن يقفون وراء هجوم العاصمة الإيرانية، طهران، ولكن، وفي الوقت ذاته فإن ذلك قدم دعما كبيرا وإسنادا ضروريا لقوات النظام السوري والعمليات التي تقوم بها في الوقت الحالي في تلك المنطقة."

ويذكر أن الحرس الثوري الإيراني أشار في بيانه، الأحد، إلى أنه "استخدم في هذه العمليات صواريخ (أرض– أرض) متوسطة المدى أطلقت من القواعد الصاروخية للقوة الجوفضائية للحرس الثوري في كرمانشاه وكردستان غرب إيران."