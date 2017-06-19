قطر ترفع رسمياً قضية "المقاطعة الخليجية" للأمم المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعث الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر برسالتين لأنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة والأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الأزمة القطرية الخليجية وتداعياتها على الدوحة.

وقد قام بتسليم الرسالتين السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال لقائها الأمين العام والمفوض السامي كل على حدة، بحسب ما جاء على موقع الخارجية.

وعبّرت السفيرة علياء عن تقدير قطر لموقف الأمم المتحدة الواضح في هذه المسألة والبيانات الصادرة بهذا الخصوص، التي عبرت عن الجزع إزاء الآثار السلبية الخطيرة للتدابير التي اتخذت على الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان، على حد تعبيرها.