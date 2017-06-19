وزير خارجية قطر: على دول الحصار رفعه لتبدأ المفاوضات

الدوحة، قطر (CNN)— قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إن على من وصفها بـ"دول الحصار،" في إشارة إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، وذلك "حتى تبدأ المفاوضات" على حد تعبيره.

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جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير القطري، الاثنين، حيث قال: "قطر تحت الحصار وليس هناك تفاوض وعلى دول الحصار رفعه حتى تبدأ المفاوضات،" مؤكدا على أن "الدوحة لم تشهد تقدما بشأن رفع الحصار وهو الشرط المسبق حتى يمضي أي شيء قدما."

وتابع بالقول: "إن قطر لم تتلق أي مصالب من دول الحصار والشؤون الداخلية لقطر غير قابلة للتفاوض."