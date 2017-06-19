البنتاغون يؤكد إسقاط مقاتلة سورية جنوب مطار الطبقة

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أو ما يُعرف بـ"البنتاغون،" إسقاط مقاتلة سورية جنوب مطار الطبقة، لافتة إلى أن قوات موالية للنظام السوري كانت تستهدف قوات سوريا الديمقراطية الأمر الذي أدى إلى جرح عدد منهم.

وكانت القيادة العامة للجيش السوري قالت في بيان، الأحد، إن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" بإسقاط إحدى طائراتها خلال عملية تستهدف التنظيم في الرقة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية بيان الجيش وجاء فيه "إن هذا الاعتداء السافر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حقيقة الموقف الأمريكي الداعم للإرهاب والذي يهدف إلى محاولة التأثير على قدرة الجيش العربي السوري القوة الوحيدة الفاعلة مع حلفائه التي تمارس حقها الشرعي في محاربة الإرهاب على امتداد مساحة الوطن ويؤكد التنسيق القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وتنظيم داعش الإرهابي ويفضح النوايا الخبيثة لأمريكا في إدارة الإرهاب والاستثمار فيه لتحقيق أهدافها في تمرير المشروع الصهيو_أمريكي في المنطقة."

وأكد الجيش في بيانه على أن "مثل هذه الاعتداءات لن تثني الجيش العربي السوري عن عزمه وتصميمه على مواصلة الحرب ضد تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية."