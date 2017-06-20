دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة السياحة المصرية، الإثنين، صحة التقارير التي قالت إنها تتضمن "أنباء مغلوطة" عن إصدار قرار مصري بمنع دخول السائحين اللبنانيين إلى الدولة.

وأكدت الوزارة المصرية في بيان أن التقارير التي أفادت بعدم السماح بدخول السائحين اللبنانيين عبر مطاري شرم الشيخ والغردقة إلا بعد إخطار مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، والحصول على موافقة أمنية مسبقة، غير صحيحة.

وقال وزير السياحة، يحيى راشد: "هذا الكلام عار تماماً عن الصحة، وتداول مثل هذه الأخبار المغلوطة من شأنه أن يزعزع ثقة السائح في منظومة السياحة المصرية، وفي القرارات التي تتخذها الحكومة للتيسير على الأشقاء العرب لزيارة مصر، كما أنه يقلل من الجهود التي تبذلها الوزارة لاستعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية،" حسبما نقل موقع التلفزيون المصري الرسمي.