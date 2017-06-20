إيران تنفي اعتقال السعودية 3 من الحرس الثوري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، الاثنين، أن قواتها البحرية اعتقلت 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني كانوا على متن زورق قالت الرياض إنه كان محملاً بالأسلحة أسرع باتجاه حقل "المرجان" النفطي السعودي في الخليج، مساء الجمعة الماضية.

وقال مسؤول سعودي: "نؤكد أن القوات البحرية السعودية احتجزت ثلاثة من أعضاء الحرس الثوري الإيراني، كانوا على متن سفينة صغيرة مسلحة بمتفجرات كانت متوجهة إلى منصة نفطية في حقل مرجان في الخليج يوم الجمعة 16 يونيو/ حزيران في الساعة 20:28. وكانت هذه إحدى السفن الثلاث التي اعترضتها القوات السعودية،" حسبما ورد في بيان من مركز الاتصال الدولي بوزارة الثقافة والإعلام، حصلت CNN على نسخة منه.

وأضاف المسؤول أن السلطات السعودية تقوم باستجواب الإيرانيين الثلاثة.

وقالت الخارجية السعودية إن "القوات البحرية تصدت لثلاثة زوارق دخلت المياه الإقليمية السعودية من أجل هدف تخريبي." وأضافت: "اتجهت الزوارق مسرعة نحو منصات الحقل البترولي السعودي ’المرجان‘. وعلى الفور تصدت لها القوات البحرية (السعودية)."

وتابعت السعودية بأنه "تم القبض على أحد الزوارق، وكان محملاً بالأسلحة من أجل هدف تخريبي، فيما فر الزورقان الآخران."

ومن جانبها، نفت الداخلية الإيرانية ذلك، إذ قال مسؤول المدير العام لشؤون الحدود في وزارة الداخلية الإيرانية، مجيد آقابابايي، الاثنين: "ادعاء السعودية اعتقال عناصر من القوات العسكرية الإيرانية ليس صحيحاً،" حسبما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي "Press TV".

وكان آقابابايي قد قال السبت الماضي، إن خفر السواحل السعودي أطلق النار على زورق إيراني في الخليج، ما تسبب في مقتل صياد إيراني.

وأضاف المسؤول الإيراني آنذاك، أن الحادث وقع بعدما خرج زورقان إيرانيان للصيد في الخليج عن مسارهما بسبب موجات البحر الكبيرة، متابعاً: "وبناء على ذلك، وبدون تحديد ما إذا كانت الزوارق الإيرانية قد دخلت الحدود السعودية، أطلق خفر السواحل السعودي النار على القوارب الإيرانية وقُتل صياد إيراني بسبب إصابته بعيار ناري في وسطه."