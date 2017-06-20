دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، انفوجرافيك بعنوان "هيئة كبار العلماء تكشف حقيقة الإخوان المسلمين"، يعرض أبرز ما نشرته هيئة كبار العلماء في المملكة عن جماعة "الإخوان المسلمين" عبر تويتر، مساء الاثنين.
وكانت هيئة كبار العلماء السعودية نشرت سلسلة من التغريدات، الاثنين، قالت فيها: "الإخوان ليسوا من أهل المناهج الصحيحة." وأضافت: "الإخوان حزبيون يريدون التوصل إلى الحكم، ولا يهتمون بالدعوة إلى تصحيح العقيدة."
وتابعت الهيئة: "جماعة الإخوان ليس لهم عناية بالعقيدة، ولا بالسنة، ومنهجهم قائم على الخروج على الدولة، إن لم يكن في البدايات، ففي النهايات."
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