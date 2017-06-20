السيسي ومحمد بن زايد يبحثان الأزمات الإقليمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، الاثنين، في القاهرة، حيث بحثا سبل مكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، إن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وعدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأزمات التي تشهدها المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان المصري: "أكد الجانبان أهمية تضافر جهود كافة الدول العربية الشقيقة وكذلك المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب على جميع المستويات، وخاصة وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لها."

وتابع البيان: "كما أكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه صالح الشعوب العربية، مؤكدين ضرورة العمل على التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة، بحيث يكون الهدف هو الحفاظ على وحدة أراضي تلك الدول وسلامتها الإقليمية، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية بما يحقق لها استعادة الأمن والاستقرار."