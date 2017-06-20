يلدريم ينتقد "حصار" قطر: منذ متى حماس والإخوان إرهابيون؟  

أنقرة، تركيا (CNN)— انتقد رئيس الوزراء التركين بن علي يلدريم، ما وصفه بـ"الحصار" على قطر من قبل دول خليجية، واصفا إياه بأنه "لا يتلاءم مع الإنسانية،" على حد تعبيره، ومؤكدا على رغبة بلاده بحل الأزمة عبر المشاورات.

الأزمة الخليجية القطرية.. اقتصادية أم إنسانية؟ 2:35

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية على لسان يلدريم قوله: "لا أحد يعرف على وجه التحديد الاتهامات الموجهة لقطر.. منذ متى أصبحت حماس والإخوان المسلمين منظمات إرهابية مسلحة؟ لقد وصل الإخوان المسلمون إلى الحكم في مصر بالانتخابات، وأزيحوا بالانقلاب".

وتابع يلدريم وفقا لتقرير الوكالة إن بعض الدول لديها مشكلة في تعريف الإرهاب، ولابد من التعامل مع هذه المشكلة وحلها، فيما انتقد "المعايير المزدوجة" التي تجعل البعض يصف حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب، وينفي هذه الصفة عن منظمة "ب ي د" التي تهاجم تركيا.

ولفت رئيس الوزراء التركي إلى أنه وفي حال لم يتم التوصل لاتفاق بخصوص تعريف الإرهاب ستستمر الخلافات الإقليمية، وأن الموقف التركي يرى أن تقوم السعودية بدور الأخ الأكبر من أجل ضمان الانسجام بين دول الخليج.