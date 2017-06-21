دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمراً بوقف كافة الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية مؤقتاً حتى الفصل في مدى دستورية تلك القوانين ومطابقتها للدستور.

وذكرت المحكمة الدستورية العليا في بيان أن رئيس المحكمة أصدر أمراً مؤقتاً بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء الإداري في الدعاوى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والحكم المؤيد الصادر عن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، حسبما نقل موقع التلفزيون المصري الرسمي.

وأصدر عبدالرازق أيضاً أمراً مؤقتاً مماثلاً في شأن الحكم المستعجل الصادر عن محكمة القاهرة المؤيد بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكماً نهائياً في يناير/ كانون الثاني الماضي ببطلان توقيع الاتفاقية وما ترتب على ذلك من آثار، لكن مجلس النواب وافق في وقت سابق من هذا الشهر على الاتفاقية.

وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن أمر الوقف المؤقت جاء لحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية.