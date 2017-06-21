بعد تغريدة القصبي عن قطر.. وسم "سيلفي يلعب ع المكشوف" يتصدر عالميا.. ومغردون: وضحت الفكرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تصدر وسم حمل اسم "سيلفي يلعب ع المكشوف" قائمة أكثر الأوسمة تداولا على مستوى العالم، سبقه تغريدة للممثل السعودي، ناصر القصبي قال فيها: "المواقف المايعة مرفوضة واللعب الآ مع النظام في قطر أصبح على المكشوف.. انتظرونا الليلة."

وتناقل مغردون مقاطع من الحلقة، حيث تنوعت الردود والإسقاطات التي فُهمت من الحوار الذي دار بين مالك مزرعة صغيرة وبين عامل كهربائي يقدم أفكارا حول كيفية تطوير المزرعة وجعلها أفضل المزارع مقارنة بما حولها.

وعلق خالد الكثيري على الوسم قائلا: "وضحت فكرة الحلقة.. تجنيس للخونة ودعم للتطرف والإرهاب والغدر في بلد الجوار وكل ذلك من أجل أن تكون لهم كلمة!" في حين علق صاحب حساب فيصل قائلا: "تم تصوير الحلقة قبل يومين فقط ناصر يضرب في العميق ويثبت انه أعظم ممثل في تاريخ الدراما الخليجية"

وبدوره علق محمد بن مطر قائلا: "العالم يتغير والقوي تتغير المملكة أثبتت خلال هاذي الفترة أنها قوه إعلاميه هائلة لا يجاريها أحد شعب يغنى على وتر حكامه،" في حين علق أحمد الأحمدي بالقول: "أن أكون حليما لمدة عقدين من الزمن من باب الحكمة لأرى كيف انت ولكن عندما تكون مثل ما أعرف عنك وتستمر في ذلك عندها اصفعك."

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.