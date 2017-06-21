تيلرسون: نأمل في تقديم قائمة مطالب منطقية لقطر قريبا.. وندعم وساطة الكويت لحل الأزمة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعرب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الأربعاء، عن أمله في أن تقدم المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة بالمطالب التي تريدها من قطر قريبا لحل الأزمة الحالية.

وقال تيلرسون، في بيان، إنه "بالنسبة للخلاف المستمر داخل مجلس التعاون الخليجي، نعلم أنه جرى إعداد وتنسيق قائمة مطالب من قبل السعوديين والإماراتيين والمصريين والبحرينيين. ونأمل في أن يتم تقديم قائمة المطالب قريبا إلى قطر، وأن تكون منطقية وفعالة".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "نحن ندعم جهود الوساطة الكويتية ونأمل في أن يتجه هذا الأمر نحو الحل". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل، في وقت سابق، بولي العهد السعودي الجديد الأمير محمد بن سلمان لتهنئته، وناقش معه "كيفية حل الخلاف" مع قطر، حسب بيان للبيت الأبيض.