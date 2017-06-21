الخارجية الأمريكية تعبر عن "دهشتها" تجاه استمرار أزمة قطع العلاقات مع قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبرت الخارجية الأمريكية عن "دهشتها" تجاه استمرار أزمة قطع العلاقات مع قطر، وقالت متحدثة باسم الوزارة أمس الثلاثاء، إن "الحظر يستمر منذ أسبوعين، وإن بلادها تعبّر عن دهشتها من كون بلدان الخليج لم تنشر للعموم، أو للقطريين، تفاصيل الاتهامات الموجهة للدوحة".

وتابعت هيذر ناورت في مؤتمر صحفي: "كلما مرّ الوقت، كل ترتفع الشكوك حول تحرّكات السعودية والإمارات"، مردفة: "في هذا الوقت هناك سؤال واحد: هل هذه التحركات تعبر عن انشغالات حول الاتهامات الموجهة لقطر بخصوص دعم الإرهاب أم هي حول مظالم قديمة بين دول التعاون الخليجي"؟

تعليقات المتحدثة تبين نوعا من تصعيد جهود الولايات المتحدة للتدخل في الأزمة، وهي جهود بدأت منذ تحركات وزير الخارجية، ريكس تيلرسون الأسبوع الماضي، بطلب من الرئيس دونالد ترامب، وتعدّ هذه التعليقات أكبر تنديد بمقاطعة عدة بلدان لقطر، وقد أشارت ناورت أن وزير الخارجية قام بـ20 مكالمة هاتفية للمساهمة في حل الأزمة.

وكان ترامب قد كتب بعد بدء الأزمة على حسابه في تويتر: " من الجيد رؤية أن زيارتي للسعودية مع الملك (العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز) و50 دولة تؤتي ثمارها. قالوا إنهم سيتخذون نهجاً صارماً ضد تمويل الإرهاب، وكل المؤشرات كانت تشير إلى قطر. ربما سيكون هذا بداية النهاية لرعب الإرهاب".

غير أن موقف ترامب خلق خلطا في مواقف السياسة الخارجية الأمريكية، إذ صرّح وزير الخارجية تيلرسون في ذلك الوقت أن "الحصار يعيق العمليات العسكرية في المنطقة، ومنها الحملة ضد تنظيم "داعش"، داعيا جميع أطراف الأزمة إلى الحل الدبلوماسي.