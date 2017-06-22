ألمانيا تقرر نقل قواتها من قاعدة "إنغرليك" التركية إلى الأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق البرلمان الألماني، الأربعاء، على نقل القوات الألمانية المتمركزة في قاعدة "إنغرليك"، التي فتحتها الحكومة التركية لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، إلى الأردن.

وأعلنت الحكومة الأردنية، أنها ستتعامل بإيجابية مع قرار البرلمان الألماني. وأكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، في بيان، على "عمق العلاقات التي تجمع الأردن وألمانيا على مختلف الصعد والمجالات والتي تشهد نموا مضطرداً لخدمة البلدين الصديقين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وأضاف أن "الأردن وألمانيا عضوان فاعلان في التحالف الدولي في محاربة الإرهاب ويدعمان جميع الجهود المبذولة لمواجهة هذا التحدي الذي يستهدف العالم أجمع". وكانت الحكومة الألمانية أقرت، في 7 يونيو الجاري، خطة النقل التي تقدمت بها وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، في ظل توتر العلاقات بين ألمانيا وتركيا.