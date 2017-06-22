الجيش العراقي: داعش فجر مسجد النوري التاريخي في الموصل.. والتنظيم يتهم أمريكا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الجيش العراقي، الأربعاء، أن عناصر تنظيم "داعش" فجروا مسجد النوري التاريخي، في الموصل، الذي ألقى زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي منه خطاب إعلان "دولة الخلافة" المزعومة، بينما اتهم التنظيم الولايات المتحدة بأنها قصفت المسجد.

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وقال قائد عمليات نينوى الفريق الركن عبدالأمير رشيد يار الله، في بيان، إنه "أثناء تقدم أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وتحقيقهم الانتصار الساحق على فلول عصابات داعش الإرهابية، وهم يتقدمون باتجاه أهدافهم في عمق المدينة القديمة، وعند وصولهم بمسافة 50 مترا عن جامع النوري، أقدمت عصابات داعش الإرهابية على ارتكاب جريمة تاريخية أخرى وهي تفجير جامع النوري ومئذنة الحدباء التاريخية". وأضاف: "قواتنا ما زالت تتقدم بكل ثبات وبطولة لتحقيق أهدافها".

في غضون ذلك، حمل تنظيم "داعش" الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تفجير المسجد. وقال التنظيم، في بيان، نشرته وكالة أعماق، إن "الطائرات الأمريكية دمرت مسجد النوري ومئذنة الحدباء في الموصل".