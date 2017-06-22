شاهد.. لحظة تفجير مسجد النوري ومنارته التاريخية في الموصل

لحظة تفجير مسجد النوري التاريخي في الموصل

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ14 دقيقة.
الجيش العراقيالعراقالموصلداعش
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في هذا الفيديو الذي قدمه مسؤول عسكري عراقي رفيع المستوى لشبكتنا التقط بتقنية الرؤية الليلية تظهر لحظة تدمير مئذنة مسجد النوري التاريخية في غرب مدينة الموصل .

في هذا الفيديو الذي قدمه مسؤول عسكري عراقي رفيع المستوى لشبكة CNN التقط بتقنية الرؤية الليلية تظهر لحظة تدمير مئذنة مسجد النوري التاريخية في غرب مدينة الموصل .

 

الجيش العراقيالعراقالموصلداعش