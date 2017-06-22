شاهد.. لحظة تفجير مسجد النوري ومنارته التاريخية في الموصل

في هذا الفيديو الذي قدمه مسؤول عسكري عراقي رفيع المستوى لشبكة CNN التقط بتقنية الرؤية الليلية تظهر لحظة تدمير مئذنة مسجد النوري التاريخية في غرب مدينة الموصل .
في هذا الفيديو الذي قدمه مسؤول عسكري عراقي رفيع المستوى لشبكتنا التقط بتقنية الرؤية الليلية تظهر لحظة تدمير مئذنة مسجد النوري التاريخية في غرب مدينة الموصل .
في هذا الفيديو الذي قدمه مسؤول عسكري عراقي رفيع المستوى لشبكة CNN التقط بتقنية الرؤية الليلية تظهر لحظة تدمير مئذنة مسجد النوري التاريخية في غرب مدينة الموصل .
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