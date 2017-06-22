تركيا: لائحة المطالب ستقدم إلى قطر خلال أيام.. والقاعدة العسكرية لا تشكل تهديدا لدولة ثالثة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الخميس، أن المملكة العربية السعودية والإمارات والبرحين ومصر سيقدمون لائحة مطالب إلى قطر عبر الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن تركيا ستتابع هذا الأمر.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أعرب، الأربعاء، عن أمله في أن تقدم المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة بالمطالب التي تريدها من قطر قريبا لحل الأزمة الحالية. وقال تيلرسون، في بيان، إنه "نعلم أنه جرى إعداد وتنسيق قائمة مطالب من قبل السعوديين والإماراتيين والمصريين والبحرينيين. ونأمل في أن يتم تقديم قائمة المطالب قريبا إلى قطر، وأن تكون منطقية وفعالة".

وأكد قالن أن تركيا تدعم مبادرات حل الأزمة الراهنة، وقال: "نحن لا نريد أن نعيش أي توتر مع أي بلد في الخليج، كما أننا لا نحبّذ أن تعيش تلك الدول أزمات فيما بينها، وهذا كان موقفنا منذ البداية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأشار قالن إلى أن تركيا تواصل إرسال مواد تموينية إلى قطر، مضيفا أن ذلك يتم في إطار العمل الإنساني. وعن اتفاقية الدفاع المشترك بين تركيا وقطر التي سيتم بموجبها إرسال قوات تركية إلى قطر، قال قالن إن الاتفاقية ليست وليدة اللحظة، وإنها وقّعت بين الجانبين عام 2016.

وأضاف: "أكدنا على ذلك مراراً، وأرى أنه من المفيد تكرار التأكيد، هذه القاعدة التركية في قطر، لا تشكل أي تهديد لدولة ثالثة في المنطقة، وإنما هي من أجل أمن منطقة الخليج برمته". وأعرب قالن عن استغرابه من "عدم ارتياح بعض الجهات"، التي لم يسمها، حيال القاعدة التركية، مضيفا أن للعديد من دول العالم قواعد منتشرة في بلدان الخليج.

واعتبر قالن أن تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا لعهد السعودية خطوة مهمة، خاصة في الوقت الذي تستمر فيه حدة الأزمة الخليجية. وقال قالن إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالين منفصلين مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الجديد، بارك فيهما الخطوة وأعرب عن تمنياته للأخير بالنجاح، وللعلاقات بين الجانبين بالمزيد من التطور.

وأضاف: "في البداية، نتمنى أن يكون هذا التعيين بادرة خير للعلاقات التركية السعودية، لا سيما وأن السعودية أكبر وأقوى بلد في الخليج، وهي أيضاً أكبر البلدان الإسلامية". وتابع بالقول: "لتلك الاعتبارات، فإن الدور الذي ستلعبه في تخفيف وطأة الأزمة مع قطر وحلّها عبر الطرق السلمية مهم للغاية، وفي مباحثات أردوغان تم التطرق لهذا الموضوع، وأبدينا موقفاً بناءً حيال مسألة قطر، وقلنا إننا سنتخذ الخطوات اللازمة بهذا الخصوص عندما يقع على عاتقنا مهمة يتوجب تنفيذها".