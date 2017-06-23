دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال فوزار جرجس، المحلل ورئيس قسم دراسات الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد، إن قرار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين نجله، محمد، وليا للعهد يضفي طابعا رسميا على وضع قائم في الوقت الحالي في المملكة على حد تعبيره.

بالفيديو.. تعرّف على العائلة الملكية السعودية 1:13

جاء ذلك في مقابلة لجرجس على CNN حيث قال: "هذا تحول هائل وجذري من الأكبر عمرا إلى الأبناء، الآن الأبناء في عائلة آل سعود يتولون زمام الأمور، وهذا يجلب تغييرات كبيرة معه."

وتابع جرجس قائلا: "يجدر الذكر أن محمد بن سلمان البالغ من العمر 31 عاما قائد ناشط وطموح وكاريزماتي، إلى جانب أنه ذو شعبية بين الشباب السعودي على وجه التحديد ممن يرون أنفسهم فيه، فهو يخوض مخاطر ويتعامل مع الإعلام الغربي وقام بزيارات عديد عالية المستوى منها للولايات المتحدة الأمريكية ولقاء الرئيس دونالد ترامب، إلى الصين وروسيا وغيرها."

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعا، إلى مبايعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، بعد صلاة التراويح، الأربعاء، في قصر الصفا في مكة، وذلك بعد إصداره العاهل السعودي أمراً ملكياً بإعفاء الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد واختيار الأمير محمد بن سلمان خلفاً له، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع.