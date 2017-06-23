حسن نصرالله: النظام السعودي "أضعف" من مهاجمة إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، الجمعة، في كلمة له بمناسبة "يوم القدس"، إن النظام السعودي "أضعف وأجبن من أن يشن حربا على إيران"، على حد تعبيره، في الكلمة التي نقلتها قناة "المنار" التابعة لحزب الله.

وأضاف نصرالله أن "هناك محاولات لعزل إيران وتحويلها إلى عدو بدل إسرائيل واستنزافها في الحروب ونقل الحرب إلى داخلها بواسطة الجماعات التكفيرية". وتابع بالقول إن "داعش صناعة أمريكية وتمويل سعودي وخليجي وتسهيلات تركية".

ورأى نصرالله أن "أحد أهم الأهداف في الاحداث المركزية والحروب التي تجري في منطقتنا هو تهيئة كل المناخات لتسوية لمصلحة العدو الإسرائيلي". وقال: "أليس من الهوان أمام خمسين رئيس دولة عربية وإسلامية أن يقف ترامب ليتهم حركتين مقاومتين في فلسطين ولبنان بالإرهاب".

وأضاف أن "الحرب على اليمن هي محاولة لاستئصال القوى والتيارات والقيادات التي تؤمن بالوقوف الى جانب فلسطين". وتابع بالقول إن "العراق أظهر إرادة سياسية واضحة أنه لن يكون جزءاً من الإرادة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطيني"، معتبرا أن "الهدف من الحرب على سوريا هو إسقاطها والإتيان بقيادات ضعيفة للسيطرة على هذا البلد".