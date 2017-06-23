العبادي: تفجير داعش لمنارة الحدباء اعلان رسمي لهزيمتهم

بغداد، العراق (CNN)— قال حيدر العبادي، رئيس الوراء العراقي، إن إقدام تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" على تفجير منارة الحدباء وجامع النوري في الموصل، هو إعلان رسمي على هزيمتهم.

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وتابع العبادي قائلا في مؤتمر صحفي الخميس: "لن نبقي اثرا لعصابات داعش في العراق، وسنعيد بناء كل ما هدمه الدواعش بنفس الروح ونعيد ترميم اثارنا ومساجدنا التي عبثوا بها وسنزيل اثارهم من ارض العراق، كما حاربنا الارهاب سوية نستطيع ان نبني بلدنا سوية."

ويشار إلى أن تنظيم داعش حمّل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تفجير المسجد. وقال في بيان، نشرته وكالة أعماق، إن "الطائرات الأمريكية دمرت مسجد النوري ومئذنة الحدباء في الموصل".