تقارير: الكويت تسلّم قطر مطالب الدول المقاطعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سلمت الكويت لقطر قائمة بمطالب الدول التي أعلنت مقاطعتها، بعد منتصف ليل اليوم الخميس، وفق ما نشره موقع قناة الجزيرة القطرية، نقلا عن مصادر خاصة.

وقالت مصادر موقع القناة إن تسليم هذه اللائحة جاء بعد إلحاح أمريكي، بعد مرور 18 يوما على إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعتها لقطر وقطع كل أشكال العلاقات معها، وانضمت إلى البلدان الأربعة دول أخرى بين من قاطعت قطر ومن خفضت مستوى التمثيل الدبلوماسي معها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، قد أعرب أمس الأربعاء، عن أمله في أن تقدم السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة بالمطالب التي تريدها من قطر قريبا لحل الأزمة الحالي، آملا أن تكون القائمة "منطقية وفعالة"، مشيرًا إلى أن بلاده تدعم جهود الوساطة التي تقوم بها الكويت.

ويأتي هذا الإعلان ساعات فقط، بعد حديث المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عن أن الدول المقاطعة لقطر ستتقدم خلال الأيام القليلة القادمة بلائحة مطالب، عبر الكويت، وأن هذه اللائحة ستتضمن مطالب الدول الأربعة المذكورة، مشيرًا إلى أن بلاده تتابع هذا الأمر.