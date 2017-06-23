ولي العهد السعودي يوجه بتقديم مساعدات لليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم تبرعات تبلغ قيمتها 66.7 مليون دولار إلى منظمة اليونيسيف (UNICEF) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وشركائها الدوليين لمكافحة الكوليرا في اليمن.

وجاء في بيان من مركز الاتصال الدولي بوزارة الثقافة والإعلام السعودية، حصلت CNN على نسخة منه أن "مبلغ 66.7 مليون دولار هو إجمالي التمويل الذي طلبته منظمة اليونيسيف (UNICEF) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وشركائها الدوليين للتعامل مع تفشي الكوليرا في اليمن."

وأضاف البيان أن "هذا التبرع هو مبادرة من ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، لتسريع جهود المملكة الإنسانية الكبيرة في اليمن."

وقال المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة: "السعودية ملتزمة بالعمل الوثيق مع شركائها في مجال الإغاثات للتعامل الفعّال مع الكوليرا والوضع الإنساني بشكل عام في اليمن.. لقد استجبنا لمطلب اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية بالتبرع الفوري بـ66.7 مليون دولار للتعامل مع الكوليرا على وجه الخصوص، وتصرفنا وفقاً لذلك."

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ويُذكر أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك الآن 167 ألف مريض بالكوليرا في جميع أنحاء اليمن. ولقي أكثر من 1.1 ألف شخص مصرعهم بالفعل، وتقول اليونيسيف إن عدد الحالات قد يتضاعف أربعة أضعاف الشهر القادم.