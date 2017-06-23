أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- مراسلة CNN أروى دايمون ذهبت إلى ضواحي الرقة السورية، لرصد جهود النساء المشاركات في القتال مع القوات المدعومة من التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة لتحرير الرقة من قبضة تنظيم "داعش"، وكذلك النساء الهاربات من جحيم العيش في ظل حكم داعش.
هاربات من الرقة ومقاتلات من أجل تحريرها يتحدثن عن وحشية "مكان استعباد المرأة"
شاهد:هاربات من الرقة ومقاتلات من أجل تحريرها
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و46 دقيقة.
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مراسلة شبكتنا، أروى دايمون ذهبت إلى ضواحي الرقة السورية، لرصد جهود النساء المشاركات في القتال مع القوات المدعومة من التحالف الدولي لتحرير الرقة من قبضة تنظيم "داعش"
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