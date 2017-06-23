نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال باراك سينر، الرئيس التنفيذي للدراسات الاستخباراتية والاستراتيجية والزميل السابق في معهد الخدمات الملكية المتحدة، إن تعيين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لنجله محمد، بمنصب ولي العهد، يعتبر خيارا مثاليا بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

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وأوضح سينر في مقابلة مع CNN قائلا: "في الوقت الذي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ترتيب مواقفها الاستراتيجية بعيدا عن إيران وأقرب إلى المملكة العربية السعودية، (محمد بن سلمان) هو القائد المثالي."

وتابع قائلا: "محمد بن سلمان هو أفضل خيار بالنسبة لتنسيق الجهود الأمريكية المشتركة فيما يتعلق بملفات مثل سوريا والعراق واليمن والخليج،" متوقعا أن تنعكس مواقف الأمير محمد بن سلمان "التحدي والمجابهة" على السياسات الخارجية للمملكة.

وألقى الخبير الاستراتيجي الأمريكي الضوء على أن ولي العهد السعودي الجديد "سيكون له تأثير كبير على احداث نقلة في الجهود المبذولة لتطوير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية."