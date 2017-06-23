روسيا: 6 صواريخ كاليبر تستهدف داعش بسوريا أطلقتها سفينتان وغواصة

موسكو، روسيا (CNN)—أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، استهداف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" بستة صواريخ من طراز كاليبر، تم اطلاقا عبر سفينتان وغواصة.

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وأوضحت الوزارة الروسية وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الرسمية: "إن سفينتي الأميرال إيسن والأميرال غريغوروفيتش وغواصة كراسنودار أطلقت 6 صواريخ مجنحة من نوع كاليبر على مواقع التنظيم الإرهابي في سوريا." لافتة إلى أن "غواصة كراسنودار أطلقت الصواريخ المجنحة من تحت سطح الماء".

وتابعت الوزارة في بيانها معلنة "نتيجة الضربة الصاروخية الكبيرة المفاجئة تم تدمير مراكز قيادة ومستودعات كبيرة للسلاح والذخيرة تابعة لإرهابيي داعش في منطقة عقيربات بمحافظة حماة، حيث انفجرت ترسانة للمسلحين بعد إصابة في منتهى الدقة بصاروخ كاليبر المجنح".