دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال قائد الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران، اللواء محمد باقري، السبت، إن القوات المسلحة في الدولة مستعدة للتعاون مع "الدول الصديقة والشقيقة" في العالم الإسلامي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن باقري بعث في "رسائل منفصلة إلى القادة العسكريين في الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر،" تهانيه بحلول العيد وتشديده على "حاجة العالم الإسلامي أكثر من أي وقت مضى إلى الوحدة بين المسلمين."

وأضاف باقري أنه من الضروري مواجهة ما وصفه بـ"الاستكبار العالمي،" الذي اعتبر أنه "مصدر كل المشاكل التي تعاني منها دول المنطقة."

وأعلن اللواء الإيراني أنه "ينتهز الفرصة ليعلن استعداد القوات المسلحة الإيرانية لتطوير التعاون مع الحكومات والقوات المسلحة في الدول الصديقة والشقيقة،" على حد تعبيره.