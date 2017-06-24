إيران تدين محاولة استهداف الحرم المكي: مستعدون للتعاون بوجه سماسرة الموت

طهران، إيران (CNN)— أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إدانة بلاده لمحاولة استهداف الحرم المكي في المملكة العربية السعودية، الجمعة، لافتا إلى أن طهران "مستعدة للتعاون مع سائر الدول للتصدي للجناة وسماسرة الموت والجهلة الحاقدين،" على حد تعبيره.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان قاسمي حيث قال: "إن الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تحذر جميع الحكومات خاصة دول المنطقة من ظاهرة الارهاب المشؤومة تدعو جميع شعوب المنطقة إلى اليقظة والعمل المستمر من أجل مكافحة هذا الظاهرة التي تمثل العنف والجريمة والحقد."

وتابع قائلا: "إن العملية الفاشلة التي قام بها بعض الارهابيين الجناة بالقرب من بيت الله الحرام اثبتت مرة أخرى أن الارهاب المتفاقم الذي بات يستهدف اليوم العالم والمنطقة والمسلمين والدول الاسلامية لا يعرف دينا ومذهبا وجغرافيا وعرقا وانه يستهدف أقدس البقاع المقدسة في العالم من اجل الوصول الي مبتغاه."